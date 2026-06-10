"Балтика" сделала заявление по уходу тренера

Пресс-служба "Балтики" сделала заявление по уходу тренера.

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"По завершению срока действия трудового договора наш клуб покидает тренер-аналитик Сергей Рыжиков, который вошел в штаб Андрея Талалаева в июле прошлого года. Искренне желаем удачи в дальнейшем продолжении карьеры", - написано в Telegram-канале клуба.

Сергей Рыжиков был назначен тренером-аналитиком калининградской "Балтики" 4 июля 2025 года. Ранее российский специалист работал в казанских "Соколе" и "Смене", "Химках", тамбовском "Спартаке", грозненском "Ахмате" и "Красаве".

По итогам прошедшего сезона подопечные Андрея Талалаева заняли шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 46 очков в 30 матчах.