Экс-владелец "Спартака" не понимает, зачем российским игрокам уходить из РПЛ

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением о желании футболистов РПЛ попробовать свои силы в Европе.

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«Я не знаю, для чего многим нужны эти европейские путешествия. Потому что в моём понимании у большинства из них это путь на лавку полировать жопой скамейку запасных различных приличных клубов», - сказал Червиченко корреспонденту Vprognoze.ru.

Последним российским футболистом, который уехал из РПЛ стал Матвей Сафонов. Летом 2024 года вратарь перешёл из «Краснодара» в «ПСЖ» и уже дважды стал победителем Лиги чемпионов.