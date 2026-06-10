«Балтика» объявила о продлении контракта с защитником

Калининградская «Балтика» объявила о продлении контракта с фланговым защитником команды Мингияном Бевеевым. Соглашение с игроком рассчитано до лета 2028 года.

«Футбольный клуб «Балтика» и защитник Мингиян Бевеев достигли договоренности о продлении трудового договора. Новое соглашение рассчитано до 10 июня 2028 года. Напомним, игрок перешел в калининградский клуб в июне прошлого года. За это время Бевеев провёл 33 матча, забил два гола, отдал три голевые передачи, получил дебютный вызов в национальную команду России, за которую сыграл уже девять матчей и вчера отметился первым забитым мячом!» — сообщает телеграм-канал «Балтики».