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"Балтика" объявила об уходе защитника

Rusfootballиещё 1

"Балтика" сделала заявление по футболисту.

"Балтика" объявила об уходе игрока
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"По истечении срока действия арендного соглашения "Балтику" покидает Кирилл Обонин. Желаем удачи в дальнейшей карьере!" - написано в Telegram-канале клуба.
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Кирилл Обонин перешел из петербургского "Зенита" в калининградскую "Балтику" на правах аренды в конце июля 2025 года. В текущем сезоне за основную команду защитник провел 6 матчей, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость 29-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 150 тысяч евро.

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