Роналду выступил с обращением перед стартом Португалии на ЧМ-2026

Сборная Португалии готовится к старту на чемпионате мира 2026 года. Первый матч на турнире команда проведёт 17 июня против ДР Конго. В дальнейшем португальцам также предстоят встречи с Узбекистаном и Колумбией на групповом этапе.

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Накануне начала мирового первенства к болельщикам обратился капитан национальной команды Криштиану Роналду.

- Мы отправляемся НА ЧМ-2026 с силой миллионов португальцев. Спасибо, что вы с нами, - написал Роналду.

Напомним, мировое первенство проходит в Канаде, Мексике и США.