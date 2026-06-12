Роналду выступил с обращением перед стартом Португалии на ЧМ-2026
Сборная Португалии готовится к старту на чемпионате мира 2026 года. Первый матч на турнире команда проведёт 17 июня против ДР Конго. В дальнейшем португальцам также предстоят встречи с Узбекистаном и Колумбией на групповом этапе.
Накануне начала мирового первенства к болельщикам обратился капитан национальной команды Криштиану Роналду.
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- Мы отправляемся НА ЧМ-2026 с силой миллионов португальцев. Спасибо, что вы с нами, - написал Роналду.
Напомним, мировое первенство проходит в Канаде, Мексике и США.
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