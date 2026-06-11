"Эвертон" оштрафовали на €46,4 млн

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Эвертон" оштрафован на 40 млн фунтов стерлингов (€46,4 млн) за финансовые нарушения, которые были совершены в сезоне-2021/22. Об этом сообщил журнал The Lawyer.

"Эвертон" должен будет выплатить эту сумму "Бёрнли", который в ходе судебного разбирательства доказал, что не вылетел бы из АПЛ в случае своевременного применения наказания в виде снятия 10 очков. Отмечается, что в суд также могли обратиться "Лидс", "Лестер", "Ноттингем Форест" и "Саутгемптон", однако они отказались от претензий.

"Эвертон" удивлен и возмущен решением выплатить компенсацию "Бернли". Мы обжаловали это решение и убеждены, что оно в корне ошибочно как с юридической, так и с фактической точки зрения, - говорится в заявлении клуба. - Клуб не согласен с выводами о том, что вылет "Бернли" из премьер-лиги в мае 2022 года был вызван спортивным преимуществом, полученным "Эвертоном" из-за нарушения правил о прибыли и устойчивом развитии. Это решение создает опасный и неработоспособный прецедент для английского футбола, поскольку оно основано на принципе, согласно которому клуб может нарушить финансовые правила в любой момент финансового года. "Эвертон" считает, что решение комиссии неверно интерпретирует неопровержимые доказательства, представленные его юридическими представителями, и что апелляция будет удовлетворена".

"Эвертон" был оштрафован на 10 очков за то, что клуб понес убытки в размере 124 млн (около €142 млн) за период с сезона-2019/20 по сезон-2021/22. Правила устойчивого развития лиги допускают убытки не более 105 млн (около €120 млн) за трехлетний период. Решение вынесла независимая комиссия, члены которой назначаются независимым председателем судебной коллегии лиги. Разбирательства комиссии носят конфиденциальный характер и рассматриваются в частном порядке.

Решение о снятии 10 очков стало рекордным в истории АПЛ. Позднее клуб подал апелляцию, в результате которой было принято сократить наказание до 6 баллов.