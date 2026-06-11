Главный тренер сборной Франции оценил сезон Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в преддверии ЧМ-2026 поделился мыслями о том, как сезон провел нападающий «Реала» Килиан Мбаппе.

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– Как вы оцениваете Мбаппе после сезона без трофеев в «Реале»?

– Я всегда так считал, но повторюсь: сборная Франции с ним всегда будет сильнее. Но так было не всегда.

На Евро он приехал из «ПСЖ» после очень сложных шести месяцев. Сейчас у нас есть всего 10 дней, никакой подготовки нет. Более того, травма мешает ему показывать лучшую игру.

– Учитывая, как сложился его сезон в «Реале», понимаете ли вы критику в его адрес?

– О нем всегда будут говорить.

Если посмотреть на ситуацию во Франции, думаю, это широко распространенное явление: в наши дни меньшинство всегда слышно громче всех, потому что оно громче всех, в то время как большинство молчит.

Он живет в мире критики, он к ней готов, справедливой она или нет. Есть факты, его индивидуальная игра. Когда «Реал» не выигрывает титулы, то понятно, что он несет такую ​​же ответственность, как и вся команда.

Однако к нему предъявляются еще более высокие требования и его еще больше обвиняют.

То же самое относится и к сборной Франции. Поскольку ожидания невероятно высоки, он делает все возможное вместе со своими партнерами по команде, чтобы все получилось.

Вполне нормально, что болельщики «Реала» недовольны. Это может быть неприятно, но элитные футболисты понимают, что так бывает, – заявил Дидье Дешам.