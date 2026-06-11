Месси откликнулся на просьбу журналиста с ДЦП

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси проявил красивый жест по отношению к венесуэльскому журналисту Ману Гутьерресу, который страдает церебральным параличом и передвигается на инвалидной коляске.

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После товарищеского матча с Исландией (3:0) Месси раздавал автографы на выходе со стадиона. В какой-то момент он заметил окликнувшего его Гутьерреса в толпе, пожал ему руку, попросил болельщиков не толкаться и согласился ответить на два вопроса.

Сначала Гутьеррес напомнил аргентинцу, что тому осталось всего три гола до рекорда по количеству забитых мячей в истории ЧМ.

«Честно говоря, я никогда не зацикливался на личных рекордах. Я стараюсь добиваться целей команды, делать то, что лучше для сборной и для коллектива. Мы идем от матча к матчу, стараемся показывать максимум и сохранять тот уровень конкуренции, который у нас есть сейчас», – сказал Месси.

Затем журналист спросил, в какой момент форвард понял, что готов сыграть еще на одном чемпионате мира.

«Это произошло само собой. После прошлого чемпионата мира я говорил, что до следующего турнира еще очень далеко и что ждать четыре года будет непросто. Но я продолжал играть. Даже после перехода в «Интер Майами» я всегда старался показывать свой максимум. Я почувствовал себя хорошо и понял, что готов. Для меня большая радость быть здесь», – добавил Лео.

О поступке Месси написали крупнейшие издания Южной Америки, а сам Гутьеррес тепло поблагодарил аргентинца в своих соцсетях.