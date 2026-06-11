Московский "Локомотив" может приобрести бразильского защитника.

По информации источника, московский "Локомотив" собрал информацию о статусе защитника "Сан-Паулу" Сабино и об условиях возможных переговоров. На данный момент бразильский клуб не получал предложения по трансферу футболиста.

В 2026 году Сабино вышел на поле в составе "Сан-Паулу" в 24 матчах во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. Ранее центральный защитник выступал за "Спорт Ресифи", "Куритибу" и "Сантос". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 1 миллион евро, его контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года.