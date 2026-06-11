Рассказов продлит контракт с «Крыльями Советов»

Российский защитник Николай Рассказов продлит контракт с самарскими «Крыльями Советов». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны договорились по основным пунктам контракта. Осталось решить, каким будет срок — два или три года.

Ранее в прессе появлялась информация об интересе калининградской «Балтики» к Рассказову, а сам Николай изначально отказывался продлевать контракт с «Крыльями».

Рассказов играет за самарский клуб с января 2023 года. В минувшем сезоне 28-летний защитник принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.