"Черноморец" снялся с дивизиона "А" Второй лиги

Футбольный клуб "Черноморец" из Новороссийска не сможет выступить в группе "Золото" дивизиона А Леон - Второй лиги в сезоне-2026/27 из-за финансовых проблем. Об этом сообщила пресс-служба команды.

"Футбольный клуб "Черноморец" не прошел лицензирование по финансовым критериям и, к сожалению, не сможет выступить в группе "Золото" дивизиона "А" Второй лиги в сезоне-2026/27. Переговоры с потенциальными партнерами и спонсорами велись до последнего, но ни один из них не смог предоставить клубу необходимые финансовые гарантии", - говорится в сообщении.

Команда продолжит выступление в дивизионе "Б" Второй лиги, турнир начнется в марте 2027 года. Также "Черноморец" будет играть в Молодежной футбольной лиге.

В сезоне-2025/26 "Черноморец" занял 16-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первой лиги) и понизился в классе. Сезоном ранее клуб финишировал третьим в Первой лиге, но не получил лицензию для участия в РПЛ и не смог сыграть в переходных матчах за право выступать в элитном дивизионе национального первенства.