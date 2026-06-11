Полузащитник Квеквескири обратился к болельщикам «Оренбурга»

Полузащитник Ираклий Квеквескири обратился к болельщикам «Оренбурга». Ранее клуб объявил о завершении сотрудничества с футболистом по истечении срока контракта.

«Дорогие болельщики ФК «Оренбург». Пришло время прощаться. Я, к сожалению, не так много времени провёл у вас, прикипел к многим людям. Основное, что мы выполнили все вместе, это была поставленная перед нами задача выйти в Премьер-Лигу. Но так получилось, что мы раньше вышли в Премьер-Лигу, чем должны были. Так сложилась жизнь. Наша основная цель была сохраниться в РПЛ. Мы это тоже выполнили. Это большой шаг, рост для клуба. Для развития клуба, для региона, для вашего города. Я верю, что в будущем будет приходить больше людей на стадион, поддерживать, научатся ещё лучше огненно болеть и переживать, потому что из-за вашей правильной поддержки, правильных эмоций на футбольном поле можно переломить ход матча. Хочу поблагодарить всех сотрудников клуба. Медицинский штаб, административный, тренерский штаб и, конечно же, футболистов, без которого бы ничего не было. Я вас очень сильно люблю, многих ребят. Да, я к многим прикипел, я думаю, что остался в хороших отношениях с многими ребятами. Мы будем всегда на связи, желаю вам удачи в построении клуба, в развитии клуба вы должны бороться за более высокие места, развивать футболистов. Так что удачи, увидимся на футбольных полях или за футбольном поле», — сказал Квеквескири в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

36-летний футболист выступал за «Оренбург» с лета 2025 года. С тех пор он провёл в составе команды 26 матчей, отметившись одной голевой передачей.