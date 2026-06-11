Полузащитник Квеквескири покинул «Оренбург»

«Оренбург» на своём официальном сайте объявил об уходе Ираклия Квеквескири. Футболист покидает стан оренбуржцев по истечении срока контракта.

«Благодарим его за искренность и самоотдачу и желаем успехов в дальнейшем!» — написала пресс-служба оренбуржского клуба.

Напомним, 36-летний футболист выступал за «Оренбург» с лета 2025 года. С тех пор он провёл в составе команды 26 матчей, отметившись одной голевой передачей. Ранее Ираклий имел опыт выступлений за «Факел», «СКА-Хабаровск», московский «Арарат» и другие российские клубы. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 200 тыс.