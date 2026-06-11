Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на одну позицию и теперь занимает 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Ранее ТАСС сообщал, что россияне в Каире уступили команде Египта (0:1), в Волгограде обыграли сборную Буркина-Фасо, в Калининграде - футболистов Тринидада и Тобаго с одинаковым счетом 3:0.

Лидером рейтинга стала сборная Аргентины, которая поднялась на две позиции. Второе место сохранила команда Испании, третьей стала потерявшая лидерство сборная Франции. В первую десятку рейтинга также вошли сборные Англии, Португалии, Бразилии, Марокко, Нидерландов, Бельгии и Германии.

С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира. В нем впервые примут участие 48 сборных.