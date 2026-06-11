«Крылья Советов» сыграют с «Рубином» и «Спартаком» на летних сборах
Определились соперники «Крыльев Советов» на летних сборах, сообщает пресс‑служба самарского футбольного клуба.
«Крылья Советов» сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком» (28 июня), саратовским «Соколом» (1 июля), московским «Спартаком» (4 июля) и казанским «Рубином» (11 июля).
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Первые две встречи пройдут в Самаре, следующие две — на выезде.
В минувшем сезоне «Крылья Советов» набрали 32 очка и заняли 11‑е место в чемпионате России.