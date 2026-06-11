"Акрон" объявил своих соперников на летних сборах.

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Матч против калининградской "Балтики" запланирован на 26 июня. С "Локомотивом" тольяттинская команда сыграет 11 июля.

В прошедшем сезоне "Акрон" занял тринадцатое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Балтика" расположилась на шестой строчке в чемпионате, "Локомотив" - на третьей.