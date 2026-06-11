"Акрон" сыграет с "Балтикой" и "Локомотивом" на летних сборах
"Акрон" объявил своих соперников на летних сборах.
Матч против калининградской "Балтики" запланирован на 26 июня. С "Локомотивом" тольяттинская команда сыграет 11 июля.
В прошедшем сезоне "Акрон" занял тринадцатое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Балтика" расположилась на шестой строчке в чемпионате, "Локомотив" - на третьей.
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Арбитр из Сомали, которого не пустили в США на ЧМ, будет судить матч за Суперкубок УЕФА между «ПСЖ» и «Астон Виллой»
Брылин о билетах на ЧМ по футболу: «Мне помогли знакомые – на сайте оставались по 1000 долларов и выше. Обычным болельщикам пойти почти нереально. Перекупщики все скупили, может»
«Португалия обыграет Мексику в финале – 2:0 или 2:1». Джокович сделал прогноз на победителя ЧМ-2026