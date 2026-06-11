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"Акрон" сыграет с "Балтикой" и "Локомотивом" на летних сборах

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"Акрон" объявил своих соперников на летних сборах.

"Акрон" объявил своих соперников на летних сборах
© ФК "Акрон"

Матч против калининградской "Балтики" запланирован на 26 июня. С "Локомотивом" тольяттинская команда сыграет 11 июля.

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В прошедшем сезоне "Акрон" занял тринадцатое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Балтика" расположилась на шестой строчке в чемпионате, "Локомотив" - на третьей.

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