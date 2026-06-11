«Чемпионат» определил лучшего молодого футболиста России в сезоне 2025/26

Полузащитник московского «Локомотива» во второй раз признан лучшим молодым игроком

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Спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) подвел итоги ежегодной премии «Лучший молодой футболист РПЛ» сезона 2025/2026. Победителем во второй раз подряд стал 21-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков, набрав в финальном голосовании 162 очка. Также в тройку лучших вошли два футболиста ЦСКА – Матвей Кисляк (131 балл) и Кирилл Глебов (42 балла).

Премия «Лучший молодой футболист РПЛ» – это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона. Механика голосования основывается на опыте коллег из издания France Football и их ежегодной награде «Золотой мяч». В премии принимают участие все футболисты РПЛ, которым на момент старта турнира было не больше 21 года, при этом гражданство не имеет значения.

Алексей Батраков в этом году победил увереннее, чем в прошлом: 11 капитанов и 11 тренеров из 16 отдали ему первое место. Кроме того, в первую десятку по итогам голосования попали сразу пять новичков – Дмитрий Пестряков («Акрон»), Игорь Дмитриев («Спартак»), Виктор Мелехин («Ростов»), Кирилл Данилов (ЦСКА) и Иван Беликов («Балтика»).

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»: «Премия “Лучший молодой футболист” для нас – это не просто подведение итогов сезона, а попытка зафиксировать появление новых героев российского футбола. Алексей Батраков победил в прошлом году и провел второй подряд очень сильный сезон. Тренеры и капитаны клубов Российской Премьер-Лиги заслуженно поставили его на первое место! Особенно важно для “Чемпионата”, что и интерес к молодым игрокам растет: аудитория хочет видеть не только звезд настоящего, но и тех, кто будет определять лицо нашего футбола в ближайшие годы. Надеемся, что для самого Алексея эта награда станет важной точкой роста в карьере. Поздравляем его с победой и благодарим всех участников голосования за внимание к премии!»

Более подробно узнать результаты голосования, а также ознакомиться с распределением очков можно на сайте премии.

Напомним, что лучшими молодыми футболистами России в прошлые годы, по версии «Чемпионата», становились Гамид Агаларов (2021/22), Сергей Пиняев (2022/23), Константин Тюкавин (2023/24) и Алексей Батраков (2024/25).