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"Выходишь на матч уже выжатый". Варди рассказал, чем футбол в Италии отличается от АПЛ

Rusfootballиещё 1

Бывший нападающий "Лестера" Джейми Варди высказался об опыте игры в Серии А.

Экс-нападающий "Лестера" рассказал, чем футбол в Италии отличается от АПЛ
© Rusfootball
"Чем итальянский футбол отличается от английского? Он гораздо медленнее и более оборонительный. На тренировках постоянно: бег, бег, бег. А потом выходишь на матч, и ты буквально уже выжат. А в 38-39 лет это радости не добавляет. Но дело не только во мне. Здесь все устроено именно так", - сказал Варди.
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Джейми Варди присоединился к "Кремонезе" прошлым летом, перейдя из английского "Лестера". За один сезон в Италии 39-летний центрфорвард забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в 29 матчах Серии А.

По итогам минувшего сезона команда Варди финишировала на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии и вылетела в Серию Б, набрав 34 очка в 37 турах.

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