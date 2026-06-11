$71.7983.08

«России пришлось делать странные вещи». Ирландский журналист — об организации ЧМ-2018

Чемпионат.com

Ирландский журналист Брайан МакДональд высказался об организации ЧМ-2018 в России. Он считает, что ФИФА заставляет страны-организаторы делать «странные вещи».

Ирландский журналист вспомнил об организации ЧМ в России
© Чемпионат.com

«Когда Россия принимала чемпионат мира по футболу в 2018 году, ей пришлось приостановить действие обычных визовых правил для турнира. Иностранцы с билетами могли въезжать без визы, используя схему под названием «Fan ID». России также приходилось делать странные вещи, чтобы угодить спонсорам ФИФА. Например, небольшие магазины рядом с фан-зонами и стадионами могли продавать только пиво определённой марки в дни матчей. Так что да, ФИФА действительно диктует условия принимающим правительствам, когда это ей выгодно. Инфантино, делающий вид, что это не так, — полная чушь», — написал журналист на своей странице в соцсетях.
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости