Ирландский журналист вспомнил об организации ЧМ в России

«России пришлось делать странные вещи». Ирландский журналист — об организации ЧМ-2018
Ирландский журналист Брайан МакДональд высказался об организации ЧМ-2018 в России. Он считает, что ФИФА заставляет страны-организаторы делать «странные вещи».
«Когда Россия принимала чемпионат мира по футболу в 2018 году, ей пришлось приостановить действие обычных визовых правил для турнира. Иностранцы с билетами могли въезжать без визы, используя схему под названием «Fan ID». России также приходилось делать странные вещи, чтобы угодить спонсорам ФИФА. Например, небольшие магазины рядом с фан-зонами и стадионами могли продавать только пиво определённой марки в дни матчей. Так что да, ФИФА действительно диктует условия принимающим правительствам, когда это ей выгодно. Инфантино, делающий вид, что это не так, — полная чушь», — написал журналист на своей странице в соцсетях.
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