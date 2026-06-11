Арбитр, которого не пустили на ЧМ, обслужит матч за Суперкубок УЕФА

Арбитр Артан, которого не пустили в США на ЧМ, обслужит матч за Суперкубок УЕФА
Матч за Суперкубок УЕФА между французским «ПСЖ» и английской «Астон Виллой» обслужит сомалийский арбитр Омар Артан, сообщает пресс-служба организации.
Артану, который является лучшим арбитром Африки, отказали во въезде в США, из-за чего он пропустит чемпионат мира 2026 года.
Встреча между «ПСЖ» и «Астон Виллой» состоится 12 августа в Зальцбурге.
Чемпионат мира‑2026 стартует 11 июня и завершится 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.
Предстоящий чемпионат мира станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. После того как Иран объявил о возможном отказе от участия в турнире из-за конфликта с США и Израилем, в СМИ появились предположения, что освободившуюся путевку может получить сборная России в качестве уайлд-кард. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.
Монтес – самый популярный игрок РПЛ в Фэнтези ЧМ-2026. В топ-3 нет бразильцев из «Зенита»
Кафу о фаворитах ЧМ: «Аргентина, Франция, Испания, Англия, Германия. Бразилию всегда стоит учитывать – опыт и самообладание Анчелотти могут сыграть ключевую роль»
Мбаппе играл в Ludo King, Меньян смотрел «Прослушку», Конате надел Vision Pro: сборная Франции показала дорогу в США
Монтес – самый популярный игрок РПЛ в Фэнтези ЧМ-2026. В топ-3 нет бразильцев из «Зенита»
Кафу о фаворитах ЧМ: «Аргентина, Франция, Испания, Англия, Германия. Бразилию всегда стоит учитывать – опыт и самообладание Анчелотти могут сыграть ключевую роль»
Мбаппе играл в Ludo King, Меньян смотрел «Прослушку», Конате надел Vision Pro: сборная Франции показала дорогу в США