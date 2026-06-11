Арбитр, которого не пустили на ЧМ, обслужит матч за Суперкубок УЕФА

Матч за Суперкубок УЕФА между французским «ПСЖ» и английской «Астон Виллой» обслужит сомалийский арбитр Омар Артан, сообщает пресс-служба организации.

Артану, который является лучшим арбитром Африки, отказали во въезде в США, из-за чего он пропустит чемпионат мира 2026 года.

Встреча между «ПСЖ» и «Астон Виллой» состоится 12 августа в Зальцбурге.

Чемпионат мира‑2026 стартует 11 июня и завершится 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Предстоящий чемпионат мира станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. После того как Иран объявил о возможном отказе от участия в турнире из-за конфликта с США и Израилем, в СМИ появились предположения, что освободившуюся путевку может получить сборная России в качестве уайлд-кард. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.