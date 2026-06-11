Экс-нападающий Оуэн не понимает предстоящее назначение Моуринью в «Реал»

Оуэн о Моуринью в «Реале»: «Я удивлен. Что он выиграл за последние пять лет? Мало того, что нет гарантии побед, вы еще должны терпеть весь этот мусор: истерики и прочие выходки»
Бывший форвард «Реала» Майкл Оуэн не понимает назначения Жозе Моуринью на пост тренера клуба.
«Для меня это довольно неожиданное назначение. В своих последних клубах он не добился каких-то выдающихся результатов. Он уже работал в «Реале». Меня это удивило. Если честно, я не испытываю особого энтузиазма по этому поводу. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас «Барселона» находится в хорошей форме, так что ему предстоит непростая работа. Но в конце концов это все-таки «Реал». У клуба много денег, много великолепных игроков, прекрасный стадион и отличный состав. Это потрясающая работа, поэтому я не виню его за то, что он ее принял. Однако, признаюсь, меня удивило, что именно «Реал» решил доверить ему этот пост».
О том, готов ли «Реал» пожертвовать зрелищностью ради результатов после двух сезонов без трофеев
«В каком-то смысле да. Но есть много других тренеров, которые тоже умеют побеждать. А что выиграл Жозе Моуринью за последние пять лет или около того? Даже его первый период в «Реале» нельзя назвать особенно ярким. Поэтому нельзя просто поставить Моуринью и считать, что победы гарантированы, и вы еще должны терпеть весь тот мусор, который ему сопутствует – истерики и прочие вещи. Нет никаких гарантий, что с ним команда будет выигрывать. Возможно, так можно было говорить 15 лет назад. Но сейчас назначить его и сказать: «Хорошо, мы готовы мириться со всеми его выходками, зато будем побеждать», – это не выглядит очевидным. Если бы победы были гарантированы, тогда я бы понял такую логику. Но, на мой взгляд, такой гарантии сейчас нет», – сказал Оуэн.
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