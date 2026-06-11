Экс-нападающий Оуэн не понимает предстоящее назначение Моуринью в «Реал»

Бывший форвард «Реала» Майкл Оуэн не понимает назначения Жозе Моуринью на пост тренера клуба.

© Sports.ru

«Для меня это довольно неожиданное назначение. В своих последних клубах он не добился каких-то выдающихся результатов. Он уже работал в «Реале». Меня это удивило. Если честно, я не испытываю особого энтузиазма по этому поводу. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас «Барселона» находится в хорошей форме, так что ему предстоит непростая работа. Но в конце концов это все-таки «Реал». У клуба много денег, много великолепных игроков, прекрасный стадион и отличный состав. Это потрясающая работа, поэтому я не виню его за то, что он ее принял. Однако, признаюсь, меня удивило, что именно «Реал» решил доверить ему этот пост».

О том, готов ли «Реал» пожертвовать зрелищностью ради результатов после двух сезонов без трофеев