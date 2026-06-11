Назначение Шварца в «Динамо» назвали преступлением против России

Байдачный о возвращении Шварца: «После этого «Динамо» для меня больше не существует. Они нам запрещают везде выступать, а мы их берем – это преступление против страны!»
Экс-форвард сборной СССР Анатолий Байдачный назвал назначение Сандро Шварца в «Динамо» преступлением против России.
В мае Шварц, работавший в «Динамо» с 2020 по 2022 год, вернулся на пост главного тренера команды, подписав контракт до лета 2029 года.
«Говорю, как динамовец, что после назначения этого человека для меня «Динамо» больше не существует. Так будет до тех пор, пока он там работает. Я вообще презираю всех, кто против нашей страны. А здесь еще их в команды назначают. Они нам запрещают везде выступать, а мы их берем. Это преступление против страны! Люди окончательно совесть потеряли. «Динамо» очень сильно подпортило себе репутацию. Я даже их матчи смотреть не буду», – заявил Байдачный.
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