Назначение Шварца в «Динамо» назвали преступлением против России

Экс-форвард сборной СССР Анатолий Байдачный назвал назначение Сандро Шварца в «Динамо» преступлением против России.

В мае Шварц, работавший в «Динамо» с 2020 по 2022 год, вернулся на пост главного тренера команды, подписав контракт до лета 2029 года.