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Байдачный о возвращении Шварца: «После этого «Динамо» для меня больше не существует. Они нам запрещают везде выступать, а мы их берем – это преступление против страны!»

Sports.ru

Экс-форвард сборной СССР Анатолий Байдачный назвал назначение Сандро Шварца в «Динамо» преступлением против России.

Назначение Шварца в «Динамо» назвали преступлением против России
© РИА Новости

В мае Шварц, работавший в «Динамо» с 2020 по 2022 год, вернулся на пост главного тренера команды, подписав контракт до лета 2029 года.

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«Говорю, как динамовец, что после назначения этого человека для меня «Динамо» больше не существует. Так будет до тех пор, пока он там работает. Я вообще презираю всех, кто против нашей страны. А здесь еще их в команды назначают. Они нам запрещают везде выступать, а мы их берем. Это преступление против страны! Люди окончательно совесть потеряли. «Динамо» очень сильно подпортило себе репутацию. Я даже их матчи смотреть не буду», – заявил Байдачный.
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