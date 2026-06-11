«Крылья Советов» выкупили у «Динамо» защитника

Московское «Динамо» и «Крылья Советов» договорились о полноценном трансфере защитника Ивана Лепского в самарский клуб. В минувшем сезоне 21-летний футболист играл за «Крылья Советов» на правах аренды. Лепский подписал контракт, рассчитанный на три года. Об этом информирует пресс-служба самарской команды в телеграм-канале.

«Желаем успешного продолжения карьеры в нашей команде, ярких побед, уверенной игры и достижения всех поставленных целей!» — написано в сообщении самарского клуба.

В минувшем сезоне Лепский принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.