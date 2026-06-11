Аленичев высказался об игре Дурана в составе «Зенита»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался об игре бывшего форварда «Зенита» Джона Дурана за команду из Санкт-Петербурга.

«Неужели у него самолюбия нет? На него же народ смотрит, там приходит по 40-50 тыс. На него же люди смотрят, питерские болельщики, а он ходит пешком. Как так? Тебе самому комфортно? Я вот хочу задать ему вопрос: «Ты как себя чувствуешь вообще?» Это же не этично даже смотрится», — сказал Аленичев в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

В санкт-петербургский клуб Дуран перебрался в зимнее трансферное окно. Первую часть сезона-2025/2026 форвард провёл в турецком «Фенербахче». За «Зенит» Дуран сыграл шесть матчей в Мир РПЛ и забил один гол.