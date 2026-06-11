«Реал» заинтересован в двух игроках «Манчестер Сити»

В мадридском «Реале» обсуждают вариант с приобретением защитников «Манчестер Сити» Рубена Диаша и Матеуса Нунеса. Тренер Жозе Моуринью, близкий к назначению в «Королевский клуб», заинтересован в подписании этих португальских футболистов. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «горожане» не хотят продавать Диаша и Нуньеса, однако их будущее в клубе является неопределённым после ухода Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера. Подчёркивается, что для некоторых футболистов «Манчестер Сити» уход испанского специалиста стал «большим ударом», однако не уточняется, относятся ли к ним Диаш и Нуньес.