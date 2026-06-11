Объявлен лучший тренер сезона в Первой лиге

Стал известен лучший тренер ФНЛ по итогам сезона.

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Лучшим тренером сезона 2025/2026 в Первой лиге признан наставник "Факела" Олег Василенко. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Василенко вернулся в Воронеж на пост главного тренера команды 1 октябре 2025 года. Под руководством 52-летнего специалиста "Факел" провел 24 матча, в которых одержал 14 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений.

По итогам минувшего сезона подопечные Василенко финишировали на втором месте в турнирной таблице и завоевали прямую путевку в РПЛ.