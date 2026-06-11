Объявлен лучший тренер сезона в Первой лиге

Объявлен лучший тренер сезона 2025/2026 в Первой лиге
Стал известен лучший тренер ФНЛ по итогам сезона.
Лучшим тренером сезона 2025/2026 в Первой лиге признан наставник "Факела" Олег Василенко. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Василенко вернулся в Воронеж на пост главного тренера команды 1 октябре 2025 года. Под руководством 52-летнего специалиста "Факел" провел 24 матча, в которых одержал 14 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений.
По итогам минувшего сезона подопечные Василенко финишировали на втором месте в турнирной таблице и завоевали прямую путевку в РПЛ.
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Мексика – ЮАР. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Участник протестов в Мексике: «Вложения государства в ЧМ не выгодны рабочему классу. От этого выиграют лишь те, у кого и так есть все»