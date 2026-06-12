Ибрагимович рассказал, как в него в Марселе бросали ножи

Экс-форвард сборной Швеции и «ПСЖ» Златан Ибрагимович рассказал, как однажды на выезде в Марселе в него кидали ножи.

© Чемпионат.com

– Вы сказали, что американские болельщики мягкотелые… Что можете сказать о фанатах в Европе?

– В Европе, если ты проигрываешь матч, болельщики не ждут тебя возле машины, они ждут тебя дома. И уж точно не с тако в руках. Это совершенно другое дело.

Я помню, как в «ПСЖ», когда мы ехали на выезд в Марсель, в нас на поле бросали ножи. Мы забили, и обычно, чтобы отпраздновать, мы идём к угловому флажку, это близко к болельщикам. И я видел, как в нас бросили нож. Я сказал своим партнёрам по команде, что следующий гол мы будем праздновать в центре поля. Я хотел выбраться оттуда живым, никаких больше празднований возле углового флажка, – сказал Ибрагимович в программе Jimmy Kimmel Live.