Генич обозначил основные проблемы в составе сборной Испании на ЧМ-2026

Известный комментатор Константин Генич назвал основные проблемы в составе сборной Испании на чемпионате мира 2026 года.

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«У Испании нет нападающего. Есть Борха Иглесиас, есть Микель Оярсабаль, но он не страйкер по своему профилю, он может играть везде. У них прекрасные вингеры, но главное, чтобы Ямаль набрал форму. И для меня больная тема, это Кубарси. Он молодой хороший чувак, но, я надеюсь, что Лапорт его будет как-то сдерживать в центре обороны. И выбор вратаря… Из трёх классных вратарей, которые есть сейчас: Райя, Жоан Гарсия и Симон, он выбирает Симона. Из команды, которая заняла 11-е место», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На групповом этапе сборной Испании предстоит встретиться с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).