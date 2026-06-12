«Легко выделяться, когда все остальные — мусор». Симэн — о Бруну Фернандеше
Бывший вратарь «Арсенала» Дэвид Симэн заявил, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не заслужил награду лучшему футболисту сезона в АПЛ.
«Бруну был хорош, но «Манчестер Юнайтед» в начале сезона был далеко не в порядке. Легко так выделяться, когда остальные в твоей команде – мусор, и всё было именно так. Но в случае с Райей, Райсом и Габриэлом вся команда играла хорошо, но они всё равно выделялись. К тому же они пошли ещё дальше и выиграли трофей. По-моему, лучшим игроком сезона должен быть кто-то из победившей команды», – приводит слова Симэна издание GOAL.
31-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» победил в голосовании болельщиков и экспертов за лучшего игрока английской Премьер-лиги в сезоне-2025/2026.
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