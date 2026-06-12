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«Легко выделяться, когда все остальные — мусор». Симэн — о Бруну Фернандеше

Чемпионат.com

Бывший вратарь «Арсенала» Дэвид Симэн заявил, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не заслужил награду лучшему футболисту сезона в АПЛ.

«Легко выделяться, когда все остальные — мусор». Симэн — о Бруну Фернандеше
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«Бруну был хорош, но «Манчестер Юнайтед» в начале сезона был далеко не в порядке. Легко так выделяться, когда остальные в твоей команде – мусор, и всё было именно так. Но в случае с Райей, Райсом и Габриэлом вся команда играла хорошо, но они всё равно выделялись. К тому же они пошли ещё дальше и выиграли трофей. По-моему, лучшим игроком сезона должен быть кто-то из победившей команды», – приводит слова Симэна издание GOAL.
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