Тибо Куртуа: «Моуринью – прямолинейный тренер, наши отношения всегда были хорошими. Он посадил меня на скамейку, а в следующем матче я сделал 5-6 решающих сэйвов»
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился мыслями о взаимоотношениях с новым главным тренером команды Жозе Моуринью, с которым он работал в «Челси».
«У нас случались отдельные стычки (смеется). Например, он посадил меня на скамейку запасных в матче против «Эвертона», потому что в предыдущей игре против «Астон Виллы» я не справился с двумя навесами с фланга. Это был его способ меня спровоцировать. На следующей неделе я снова играл в воротах в матче против «Вест Хэма» и сделал пять или шесть решающих сэйвов. Моуринью – очень прямолинейный тренер. Я такой же. Наши отношения всегда были очень хорошими», – сказал Тибо Куртуа.
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