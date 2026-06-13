Футболистки «Спартака» одержали победу над ЦСКА в матче за Суперкубок России
Завершился матч Winline Суперкубка России, в котором встречались женские «Спартак» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена». Футболистки «Спартака» одержали победу со счётом 1:0 и впервые в истории завоевали Суперкубок России.
Единственный гол в игре забила полузащитница красно-белых Лара Ивануша на 59-й минуте.
В матче за трофей впервые встречались чемпион Суперлиги минувшего сезона «Спартак» и действующий обладатель Кубка России ЦСКА.
Это шестой розыгрыш Суперкубка России среди женских команд. Ранее по два раза обладателями Суперкубка стали московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит», ещё один трофей на счету ЦСКА.
В прошлом сезоне «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России со счётом 3:0.
ВВС показал гол Боснии и Герцеговины в ворота Канады в виртуальной реальности. Его можно увидеть от лица голкипера канадцев
Кукурелья о сборной Испании в США: «Играем в Nintendo, в TikTok сидим больше, чем хотелось бы – много свободного времени. Сперва спать было непросто, но сейчас все хорошо»
Значки «Выкиньте ICE» носили работники стадиона на матче США – Парагвай. Это акция профсоюза против Иммиграционной и таможенной полиции
ВВС показал гол Боснии и Герцеговины в ворота Канады в виртуальной реальности. Его можно увидеть от лица голкипера канадцев
Кукурелья о сборной Испании в США: «Играем в Nintendo, в TikTok сидим больше, чем хотелось бы – много свободного времени. Сперва спать было непросто, но сейчас все хорошо»
Значки «Выкиньте ICE» носили работники стадиона на матче США – Парагвай. Это акция профсоюза против Иммиграционной и таможенной полиции