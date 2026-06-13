Футболистки «Спартака» одержали победу над ЦСКА в матче за Суперкубок России

Завершился матч Winline Суперкубка России, в котором встречались женские «Спартак» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена». Футболистки «Спартака» одержали победу со счётом 1:0 и впервые в истории завоевали Суперкубок России.

Единственный гол в игре забила полузащитница красно-белых Лара Ивануша на 59-й минуте.

В матче за трофей впервые встречались чемпион Суперлиги минувшего сезона «Спартак» и действующий обладатель Кубка России ЦСКА.

Это шестой розыгрыш Суперкубка России среди женских команд. Ранее по два раза обладателями Суперкубка стали московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит», ещё один трофей на счету ЦСКА.

В прошлом сезоне «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России со счётом 3:0.