«Барселона» пригрозила президенту «Реала» Пересу иском о клевете

«Барселона» на официальном сайте сделала заявление, где проинформировала о подаче иска о клевете в отношении президента «Реала» Флорентино Переса, если он не откажется от высказываний, ранее сделанных в адрес сине-гранатовых.

«ФК «Барселона» сообщает, что сегодня было подано обязательное ходатайство о примирении до подачи жалобы по обвинению в клевете в соответствии со статьёй 205 Уголовного кодекса против президента мадридского «Реала» Флорентино Переса в связи с заявлениями, сделанными им на пресс-конференции 12 мая и в интервью СМИ на следующий день.

Цель данного иска состоит в том, чтобы господин Перес опроверг определённые заявления, сделанные им с признанием их ложности, которые являются клеветническими и оскорбительными для имиджа и репутации клуба. Если данное требование не будет должным образом рассмотрено, ФК «Барселона» приступит к подаче соответствующей уголовной жалобы», — написано на сайте каталонского клуба.

Напомним, во время общения с журналистами глава «сливочных» отметил коррупционную составляющую сотрудничества между сине-гранатовыми и бывшим вице-президентом технического комитета судей (CTA) Хосе Марией Негрейрой. Также Перес сообщил о передаче соответствующих документов по этому делу в УЕФА.

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