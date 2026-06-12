Предсказано количество голов сборной Германии в ворота Кюрасао на чемпионате мира

Букмекеры назвали сборную Германии фаворитом матча группового этапа чемпионата мира (ЧМ) 2026 года против национальной команды Кюрасао. Об этом сообщает Betonmobile.

На победу немцев аналитики дают коэффициент 1,06, на Кюрасао — 51.00. Также предсказано количество голов в ворота Кюрасао: индивидуальный тотал Германии больше 2,5 гола оценивают коэффициентом 1,28, а ставка на то, что немцы забьют более 3,5 мяча, идет за 1,73. Общий тотал матча свыше 3,5 гола предлагают с коэффициентом 1,50.

Команды попали в группу C, где их соперниками также стали сборные Кот‑д’Ивуара и Эквадора. На первое место в квартете букмекеры ставят Германию — коэффициент 1,35.

Ранее сборные Германии и Кюрасао между собой на официальном уровне не играли.