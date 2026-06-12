Ганский игрок не сможет сыграть в Канаде из-за обвинений в изнасиловании

Канада отказала полузащитнику сборной Ганы Томасу Парти во въезде на чемпионат мира. Причиной стали обвинения футболиста в изнасиловании, предъявленные британской полицией.

© Московский Комсомолец

Как сообщил журналист Дэн Шелдон в соцсетях, канадские власти посчитали наличие уголовного преследования достаточным основанием для отклонения визовой заявки. Таким образом, игрок не сможет принять участие в матче первого тура группового этапа мундиаля против сборной Панамы, который пройдёт в Торонто 18 июня.

По информации, опубликованной на сайте правительства Канады, отказ во въезде иностранцу может быть вынесен, если он совершил преступление или был осуждён за него. Ранее, в 2025 году, служба столичной полиции Лондона предъявила 31-летнему хавбеку обвинения в изнасиловании. По данным следствия, преступления были совершены им в период с 2021 по 2022 год. После предъявления обвинений суд освободил Парти под залог, а в 2026 году ему инкриминировали ещё несколько эпизодов противоправной деятельности. Сам спортсмен свою вину не признаёт.

Невозможность выступления лидера сборной – серьёзный удар по планам ганской команды на старте турнира. Без своего ключевого полузащитника ганцам предстоит противостоять панамцам в Торонто. При этом два других матча группового этапа против сборных Англии и Хорватии команда из Африки проведёт на территории США, куда Парти, вероятно, сможет въехать без проблем, так как американская сторона до сих пор не заявляла о подобных ограничениях.

Эта ситуация демонстрирует жёсткость миграционной политики Канады в отношении иностранцев с криминальным прошлым. Для сборной Ганы потеря ключевого игрока на столь важный турнир может стать фатальной. Ганской федерации футбола, скорее всего, придётся в срочном порядке искать замену своему лидеру на позиции в центре поля.