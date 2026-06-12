Роналду подвергся оскорблениям на чемпионате мира

Звезда мирового футбола, чемпион Европы (2016), пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА, обладатель пяти «Золотых мячей», один из лучших футболистов всех времён португалец Криштиану Роналду подвергся травле перед стартом чемпионата мира 2026. 41--летнего футболиста сравнили со стариком, который еле ходит по футбольному полю. В ответ португалец заявил, что он в отличной физической форме.

Бывший нападающий сборной Югославии и мадридского «Атлетико» Раде Богданович раскритиковал участие 41-летнего форварда сборной Португалии и «Аль-Насra» Криштиану Роналду в чемпионате мира 2026 года. Мировое первенство проходит в Мексике, США и Канаде в период с 11 июня по 19 июля 2026 года.

По информации телеканала RTS, Раде Богданович назвал участие Криштиану Роналду в турнире позором для футбола. Бывший футболист заявил, что португалец едва передвигается по полю, а его присутствие в заявке обусловлено исключительно именем, которое активно продвигают спонсоры и национальная федерация. Раде Богданович выразил уверенность в неготовности форварда, отметив, что Криштиану Роналду выглядит так, словно приехал из лиги пенсионеров, и ему давно следовало попрощаться с профессиональным спортом. Кроме того, экс-нападающий подчеркнул, что 41-летний спортсмен занимает место в стартовом составе, которое мог бы получить двадцатилетний футболист. Отдельно Раде Богданович затронул тему отсутствия авторитета у главного тренера португальской сборной, испанца Роберто Мартинеса в национальной команде, заявив о желании видеть эту сборную выбывшей с турнира уже на групповом этапе.

В свою очередь Криштиану Роналду ответил на вопросы о своем физическом состоянии накануне старта чемпионата мира. Как сообщает издание Record, португальский форвард заверил журналистов, что чувствует себя отлично и находится в хорошей форме, на что указывают результаты его последних матчей.

Для 41-летнего Криштиану Роналду нынешний турнир станет шестым чемпионатом мира в профессиональной карьере. В завершившемся сезоне он выступал за саудовский «Аль-Наср», забив 28 голов в 30 матчах чемпионата Саудовской Аравии. 10 июня в товарищеском матче против сборной Нигерии, завершившемся победой со счетом 2:1, Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе и провел на поле 64 минуты.

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Сборная Португалии начнет выступление на турнире 17 июня 2026 года матчем против ДР Конго в группе K. Также соперниками португальской команды по групповому этапу станут сборные Узбекистана и Колумбии. Национальная сборная Португалии до настоящего момента ни разу в своей истории не выигрывала чемпионат мира.