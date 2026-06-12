Украинский тренер «Зенита» оценил слухи об обязательстве работать на спецслужбы России

Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук, ныне работающий тренером в петербургском «Зените», оценил слухи об обязательстве работать на спецслужбы России. Его слова приводит РИА Новости.

Тренер опроверг информацию, назвав ее бредовыми фейками. Он подчеркнул, что у него есть только одно гражданство, и оно не румынское.

В марте 2022-го Украинская ассоциация футбола лишила Тимощука тренерской лицензии и отобрала титулы. Кроме того, ему пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории страны.

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. Вместе с сине-бело-голубыми футболист дважды становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА. С 2000 по 2016 год Тимощук провел за сборную Украины 144 матча, что является рекордом команды. За это время он забил четыре мяча.