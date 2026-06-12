Золотой мяч 2018 года уходит: Модрич завершает карьеру

Полузащитник «Милана» и сборной Хорватии Лука Модрич принял решение повесить бутсы на гвоздь сразу после окончания чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает испанское издание As.

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По информации источника, 40-летний хавбек получил несколько предложений за последние недели, но в настоящее время не находит необходимой мотивации для продолжения карьеры. Таким образом, мундиаль в США, Канаде и Мексике станет для легендарного футболиста последним турниром в его карьере.

За свою долгую и блистательную карьеру Модрич добился выдающихся успехов в составе национальной команды. В 2018 году он привёл Хорватию к серебру чемпионата мира, а в 2022-м — к бронзе. Также на его счету серебряная медаль Лиги наций 2023 года. На клубном уровне полузащитник выиграл множество трофеев, включая «Золотой мяч» 2018 года. Его решение завершить карьеру станет огромной потерей для мирового футбола.

Тем временем чемпионат мира 2026 года уже стартовал. В матче открытия, который состоялся на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико, сборная Мексики обыграла Южно-Африканскую Республику со счётом 2:0. Голы на свой счет записали Хулиан Киньонес (9-я минута) и Рауль Хименес (67-я минута). Турнир впервые принимают три страны — США, Канада и Мексика.

Для Модрича этот чемпионат мира станет последним шансом пополнить коллекцию трофеев. Хорватия сыграет в группе, где её соперниками будут сборные... (состав группы не указан, можно опустить). Болельщики надеются, что легендарный полузащитник завершит карьеру на высокой ноте.