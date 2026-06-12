В Торонто прошла церемония открытия ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу официально открыт и в Канаде - перед матчем канадской команды и сборной Боснии и Герцеговины прошла яркая церемония.

Так же, как и в Мексике, на арену в Торонто вынесли все флаги стран-участниц турнира. Зрители на трибунах и огромная армия телезрителей наблюдали яркое шоу, в котором принимали участие известные в стране артисты.

Среди них - обладатели премии Грэмми Майкл Бубле и Аланис Мориссетт, Джесси Рейес, а также Алессия Кара.

На поле зрителей приветствовал актер Уилл Арнетт.

Еще одно открытие пройдет в Лос-Анджелесе перед матчем сборных США и Парагвая.