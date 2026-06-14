На ЧМ-2026 повторен рекорд среди вратарей

Сборная Германии проводит стартовый поединок группового этапа чемпионата мира, и эта игра имеет особое значение для одного из ветеранов команды. Речь идет о голкипере Мануэле Нойере, для которого матч против Кюрасао стал 20-м в карьере на мундиалях.

Благодаря этому он догнал по количеству проведенных встреч Уго Льориса, победителя мирового первенства 2018 года в составе французской национальной команды. Отныне оба вратаря делят лидерство по этому показателю среди всех голкиперов в истории чемпионатов мира, передаёт ТАСС.

На момент написания материала Нойеру исполнилось 40 лет. С 2011 года он неизменно защищает цвета мюнхенской «Баварии», собрав за это время внушительную коллекцию трофеев. В активе ветерана — 13 чемпионских титулов Германии, 7 побед в национальном Суперкубке, 6 выигранных Кубков страны.

На международной арене он дважды брал Лигу чемпионов, дважды — Суперкубок УЕФА, а также дважды побеждал на клубном чемпионате мира. Что касается выступлений за сборную, то здесь главным достижением остается золото чемпионата мира 2014 года. Кроме того, в его копилке — бронзовые награды мундиаля 2010 года.

Текущий чемпионат мира продлится до 19 июля включительно.

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