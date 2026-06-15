В "Бетисе" ответили на вопрос об интересе к игроку "Спартака"

Спортивный директор "Бетиса" Ману Фахардо прокомментировал слухи об интересе клуба к Манфреду Угальде.

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Спортивный директор "Бетиса" заявил, что клуб не заинтересован в трансфере футболиста.

"Я знаю Манфреда и его агентов. Но никто из них не предлагал нам такой переход. К тому же, мы не заинтересованы в трансфере Угальде. Он отличный нападающий, но в наших списках на подписание его нет", - сказал Фахардо Sport24.

Манфред Угальде перешел в московский "Спартак" в конце января 2024 года. В текущем сезоне за красно-белых форвард провел 38 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 24-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 12 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что агенты предложили футболиста "Севилье" и "Бетису".