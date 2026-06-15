Юрген Клопп назвал себя идиотом

Юрген Клопп принёс публичные извинения Юлиану Нагельсману, назвав себя идиотом
Известный немецкий тренер Юрген Клопп принёс публичные извинения возглавляющему сборную Германии Юлиану Нагельсману за высказывание о составе команды на ЧМ-2026. Клопп ранее сказал, что Нагельсман «всё ещё выбирает» состав сборной, поскольку является главным тренером Германии. В матче 1-го тура чемпионата мира — 2026 немцы разгромили Кюрасао — 7:1.
«Есть кое-что, что я должен сказать, нам нужно найти для этого время. Мы также неофициально являемся частью команды, мы абсолютно на вашей стороне. Я нашёл самое ненавистное словосочетание года: «Всё ещё». Я мог бы ударить себя по лицу за это, но было уже слишком поздно, и я был на телевидении. Это просто вырвалось так небрежно и не имеет абсолютно никакого отношения к делу. И я понял: послезавтра мне исполнится 59, а я всё ещё идиот. Мы полностью на вашей стороне, что бы вы ни делали», – приводит слова Клоппа Daily Mail, отмечая, что Юрген обратился к Нагельсману в прямом эфире.
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