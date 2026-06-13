«Выйдет из отпуска, и будем решать». Агент Конате — о будущем футболиста в «Ахмате»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, заявил «Матч ТВ», что будущее форварда в грозненской команде будет определяться после того, как игрок вернется в расположение клуба из отпуска.

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В минувшем сезоне 28‑летний Конате провел 26 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, забил два мяча и сделал две результативные передачи. Контракт буркинийца с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

— Решили ли с клубом что‑то по будущему Мохамеда?

— Тут сложно все решить. Для начала, почему мы должны сейчас решать? У него есть еще контракт на два года с «Ахматом». Он не успел уехать в отпуск, сразу поехал в сборную. Он еще даже в отпуске не был. Вот сейчас у него первый день в отпуске. Потому он приедет в расположение «Ахмата» чуть попозже, как и все сборники, насколько я понимаю.

Безусловно, я понимаю, что после прихода Черчесова выбор стал падать на Мелкадзе. В жизни такое бывает. Один сезон так, другой так. Конате — лучший бомбардир за историю «Ахмата». К нему хорошо относятся в клубе.

Потому он выйдет из отпуска, и мы на месте будем решать. Может, в клубе тоже посмотрят, в каком состоянии будут Мелкадзе и Мохамед. Будут товарищеские игры на сборах. Мелкадзе в том сезоне был хорош. Может, в этом будет хорош Конате. Конкуренция — это нормально. Станислав Саламович тоже может свое мнение поменять.

Как я понимаю, «Ахмат» ставит перед собой серьезные задачи. Чтобы добиваться их, нужна ротация. Я понимаю, что Черчесов не любит ротацию, тренер консервативного направления. Но может, он опять поменяет мнение. Если команда ставит задачи, на одном нападающем тоже не вытянуть. По крайней мере, Конате забивал два сезона подряд по 10 мячей. Посмотрим, как будет.

Но, естественно, решать руководству «Ахмата». У Конате контракт с «Ахматом» еще на два года. А там посмотрим. Может быть и такое, что руководители клуба решат отдать его в аренду. Они же тоже понимают, что Мохамеду надо играть. Сейчас начнутся товарищеские игры. Нападающие всегда кому‑то нужны. Жизнь покажет, — сказал Селюк «Матч ТВ».