"Спартак" интересуется бывшим футболистом "Зенита" Малкомом

Московский "Спартак" проявляет интерес к бывшему футболисту петербургского "Зенита" Малкому. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Салех Омар.
Бразилец в настоящее время выступает за клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. По информации источника, красно-белые в летнее трансферное окно рассматривают вариант аренды игрока с правом выкупа.
Малкому 29 лет, он перешел в "Аль-Хиляль" из "Зенита" в 2023 году. В составе петербургской команды игрок провел 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 голевые передачи. По четыре раза он становился чемпионом России и обладателем суперкубка страны, однажды завоевывал Кубок России.
Ранее футболист выступал за французский "Бордо" и испанскую "Барселону", став вместе с ней чемпионом Испании в сезоне-2018/19. 24 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Малкому российское гражданство. В 2021 году игрок стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии.
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