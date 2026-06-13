Манчини ушел из «Аль-Садда». Тренер хочет вернуться в сборную Италии

«Аль-Садд» объявил об уходе Роберто Манчини с поста главного тренера катарского клуба.
«Короткий, но очень ценный период, наполненный множеством прекрасных воспоминаний. Спасибо, Манчини, надеемся, что эта история однажды продолжится. Всего наилучшего в новой работе. Чао», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.
Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, Манчини считается главным кандидатом на пост тренера сборной Италии.
Роберто уже дал предварительное согласие на возвращение и теперь ожидает окончательного решения Федерации футбола Италии.
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Эмболо – третий после Дзюбы и Хамеса игрок, забивший первые три гола на ЧМ сборным из трех разных конфедераций. Швейцарец забил Камеруну, Сербии и Катару
Все команды группы B сыграли 1:1 в первом туре ЧМ-2026: Швейцария – с Катаром, Канада – с Боснией и Герцеговиной