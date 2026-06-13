$71.9182.97

Манчини ушел из «Аль-Садда». Тренер хочет вернуться в сборную Италии

Sports.ruиещё 1

«Аль-Садд» объявил об уходе Роберто Манчини с поста главного тренера катарского клуба.

Манчини ушел из «Аль-Садда». Тренер хочет вернуться в сборную Италии
© Sports.ru
«Короткий, но очень ценный период, наполненный множеством прекрасных воспоминаний. Спасибо, Манчини, надеемся, что эта история однажды продолжится. Всего наилучшего в новой работе. Чао», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, Манчини считается главным кандидатом на пост тренера сборной Италии. 

Роберто уже дал предварительное согласие на возвращение и теперь ожидает окончательного решения Федерации футбола Италии.

Спортс: главные новости
Спортс: главные новости