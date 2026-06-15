Экс-игрок «Фенербахче» раскритиковал Анчелотти

«Анчелотти – разочарование. Он работает уже год, Бразилия могла бы играть намного лучше, не видим ничего нового». Фабио Лусиано о Карло
Бывший защитник «Коринтианса» и «Фенербахче» Фабио Лусиано поделился мнением по поводу работы главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти.
В первом матче ЧМ-2026 бразильская команда сыграла вничью с Марокко (1:1).
«Разочарование. При этом я не назову работу Карло ужасной, учитывая весь процесс. Анчелотти работает уже год, мы говорим о его квалификации, послужном списке, и я думаю, что сборная могла бы играть намного лучше и иметь более сплоченный коллектив. Он победитель на клубном уровне, но пока что в сборной Бразилии мы не видим ничего нового», – сказал Фабио Лусиано.
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