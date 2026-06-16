Экс-футболист Сенников оценил назначение Шварца в "Динамо"

Сенников оценил назначение Шварца в "Динамо"
Бывший российский футболист Дмитрий Сенников высказался о назначении главным тренером московского "Динамо" немецкого специалиста Сандро Шварца.
Сенников признался, что ему обидно за российских тренеров.
"Сложно сказать, возьмёт ли Шварц трофей с "Динамо". Когда Сандро ранее работал в клубе, они боролись за золотые медали. Есть надежда на что-то хорошее, потому что тогда Шварцу удалось чего-то добиться. Но сейчас уже другой Шварц и другое "Динамо". Я поддерживаю российских тренеров. Мы играли с Гусевым в сборной России. Конечно, я хотел бы, чтобы у наших тренеров была возможность развиваться. Приходят опять к иностранцам — обидно немножко", — отметил Сенников в беседе с Metaratings.
В прошлом сезоне "Динамо" тренировал сначала Валерий Карпин, а затем Ролан Гусев. Под руководством Ролана Александровича команда завершила сезон на 7-м месте в Российской Премьер-Лиге, а также дошла до финала РПЛ Кубка России, где уступила "Краснодару" (0:0 — дома; 0:0, по пенальти 5:6 — в гостях).
Сандро Шварц уже работал в московском клубе с 2020 по 2022 год. В сезоне 2021/2022 команда под его руководством стала бронзовым призёром РПЛ и дошла до финала Кубка России, где проиграла "Спартаку" (1:2).
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