Президент Мексики отказалась идти на ЧМ-2026 по футболу из-за цен на билеты

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум не присутствовала на трибунах стадиона «Ацтека» во время стартового матча чемпионата мира между Мексикой и ЮАР, поскольку отказалась от своего VIP-билета в пользу молодой болельщицы. Об этом она сообщила на пресс-конференции.

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По ее словам, решение связано с высокой стоимостью билетов, которая в стране достигает около трех тысяч долларов, что сопоставимо с месячным доходом многих граждан. Она подчеркнула, что хотела дать возможность попасть на игру тем, кто иначе не смог бы позволить себе посещение матча.

Место в VIP-ложе получила победительница национального конкурса, организованного правительством, Йолетт Сервантес Куакеуа. Девушка представила видеоролик, в котором показала свои навыки владения мячом и рассказала о спортивном пути, начавшемся в детстве и приведшем к тысячам непрерывных ударов по мячу.

В итоге Шейнбаум смотрела матч вместе с болельщиками на одной из городских фан-зон, организованных в разных районах Мехико. Власти отметили, что подобные инициативы направлены на расширение доступа граждан к крупным спортивным событиям, передает «МК».

На самом матче мексиканская сборная одержала победу над командой ЮАР. Встреча, которая прошла на стадионе «Ацтека» в Мехико, закончилась с результатом 2:0.