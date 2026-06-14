Хиддинк прокомментировал обвинения в употреблении допинга Россией на Евро-2008

Тренер Гус Хиддинк отверг обвинения в адрес футбольной сборной России в употреблении допинга на Евро-2008. Его слова приводит «Чемпионат».
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт ранее заявил, что, по его мнению, россияне применяли допинг на том турнире.
«Наша команда обладала превосходными техническими и тактическими качествами, основанными на большой физической выносливости. Так что не принимайте слова Рафы слишком всерьез», — ответил Хиддинк.
Сборная России выиграла бронзовые медали на чемпионате Европы 2008 года. В четвертьфинале она обыграла в дополнительное время голландцев со счетом 3:1.
Ранее украинский тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал информацию о якобы существующей у него обязанности работать на российские спецслужбы. Тренер опроверг информацию, назвав ее бредовыми фейками. Он подчеркнул, что у него есть только одно гражданство, и оно не румынское.
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Депутат Журова о невыдаче визы Парти: «Не Канаде решать, кто поедет на ЧМ! Если не пускаете игроков, не надо брать на себя проведение турнира»
Креспо о Месси и Марадоне: «Не надо их сравнивать – надо наслаждаться. Диего – это чистая страсть, Лео – стабильность и техническое совершенство. Месси уже не нужно ничего доказывать»