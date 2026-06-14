Путин пожелал удачи американским организаторам ЧМ по футболу

Президент России Владимир Путин пожелал удачи американским организаторам чемпионата мира по футболу, в разговоре с главой США Дональдом Трампом. Об этом РИА Новости сообщил Юрий Ушаков.

«Владимир Путин с учетом успешного проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году пожелал удачи американским организаторам нынешнего чемпионата», — сказал Ушаков.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее экс-игрок СССР оценил шансы сборной России на чемпионате мира.