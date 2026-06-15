Раскрыты финансовые детали перехода Кукурельи в «Реал»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья с большой долей вероятности перейдёт в мадридский «Реал». Инсайдер Давид Орнштэйн раскрыл детали потенциального трансфера.

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Как сообщает авторитетный журналист, «Реал» заплатит за Кукурелью € 55 млн. Ещё € 5 млн «Челси» сможет получить в видео бонусов за достижения Марка в «Реале».

В минувшем сезоне Кукурелья принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.